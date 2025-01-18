شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الموارد المائية والري العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية بنسبة تنفيذ 60% ، حيث سيتم تركيب البوابات خلال فترة السدة الشتوية الحالية.

و يهدف المشروع الى تحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى “أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف ، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان وتوريدها للموقع .

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية.

يذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوى.