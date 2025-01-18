شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجى.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن كيفية الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد، من المركز التكنولوجي، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية، خطوات وإجراءات تقديم طلب للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

- صورة من ترخيص البناء والأصل للاطلاع.

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها (في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم).

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.