شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة وخطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، إذ تقدم وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة والذى يتيح لمستحقيه مجموعه من المزايا والخدمات.

وتتمثل الخدمات المقدمة فى التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، والدمج فى المعاهد والجامعات، والإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى الكشف المجانى فى المستشفيات لذوى الإعاقة والإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين، والدمج فى مدارس التعليم الأساسى لذوى الإعاقة، والإعفاء من الضرائب.

وفى التقرير التالى ينشر ”الخليج 365” خطوات التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، كما نشر الموقع الرسمى لوزارة التضامن:

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقى الخطوات.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- فى حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل إلى قمت بإختيارة فى الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفى الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التى تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.