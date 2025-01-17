شكرا لقرائتكم خبر عن قادة دول مجموعة السبع يشكرون مصر وقطر وأمريكا على جهودهم فى اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب قادة دول مجموعة السبع عن شكرهم لمصر وقطر والولايات المتحدة لجهودهم الدؤوبة ونجاحهم فى التوصل إلى اتفاق إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، داعين جميع الأطراف إلى احترام شروط الإتفاق.



وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالى ، اليوم الجمعة ، تأييد ودعم قادة دول مجموعة السبع الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى غزة.



وأشاروا إلى أن هذا التطور المهم من شأنه أن يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة الى قطاع غزة ، ويمهد الطريق أمام المدنيين للعودة إلى منازلهم وحياتهم وإعادة بنائها.



وحث قادة مجموعة السبع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء في التفاوض على المراحل اللاحقة من الاتفاق للمساعدة فى ضمان تنفيذه بالكامل ، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.



وطالب البيان كافة الأطراف بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق ، وضمان حماية المدنيين ، بما فى ذلك العاملون فى المجال الإنسانى ، لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي فى غزة.



وأشار القادة إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدين مجددا التزامهم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ، وبدء جهود إعادة الإعمار فى غزة بدعم من المجتمع الدولي.

وأكدوا على دعمهم لمسار موثوق نحو السلام يؤدى إلى حل الدولتين.