شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: مصر لم تكل أو تمل في سعيها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال نزال، متحدث حركة فتح، إن العنصر البارز في الأحداث الفلسطينية الحالية هو أن الدور المصري لم يستسلم أمام الكيان الصهيوني من أجل الوصول لاتفاق هدنة.

وأكد جمال نزال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ثم ماذا حدث"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدنة الحالية هي دليل على نجاح القيادة المصرية الخالصة في التوصل لها، حيث سيتنفس الشعب الفلسطيني الصعداء بعد عامين من مجازر الاحتلال.

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يتطلع أن تكون هذه الهدنة بداية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل لحل شامل نهائي، موضحا أن مصر لم تكل أو تمل في سعيها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.