شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المجلس الوطنى للتعليم يستهدف وضع استراتيجيات وخطط تطوير شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذى تم إنشاؤه بموجب قانون، تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم والبحث العلمى فى مصر، ويتبع المجلس رئيس الجمهورية، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم مجموعة من الوزراء المعنيين، رؤساء الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء متخصّصين ورجال أعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التعليم العالى فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المجلس يهدف إلى وضع استراتيجيات وخطط تطوير شاملة للتعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى مراجعة الأولويات الوطنية في هذه المجالات، ووضع التوصيات المتعلقة بالتطوير الفني والإدارى، كما يسعى إلى ربط مخرجات التعليم و البحث بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتنسيق برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف مراحل التعليم.

وتابع الدكتور أيمن عاشور، وفيما يتعلق بمسألة تأثير المجلس على دور مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، فإن المجلس الوطني لا يلغي هذه المجالس بل يعزز من عملها، ويقوم بتوجيهها ضمن الاستراتيجية الوطنية الكبرى، وسيتم التنسيق بين المجلس الوطنى وهذه المجالس لتحقيق تكامل في السياسات والبرامج التعليمية، بما يخدم أهداف الدولة في تطوير منظومة التعليم.