صاروخ بتكوين يحلق مرتفعا ويتجاوز حد الـ 105 آلاف دولار

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن سعر بتكوين يواصل الارتفاع ويتجاوز 105 آلاف دولار.

يأتى ارتفاع العملة الالكترونية المشفرة الاشهر فى العالم "بيتكوين" بعد أنباء عن قيام الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بالتخطيط لأمر تنفيذى للعملات المشفرة.



وقالت منصة "كوين ديسك" الرقمية اليوم إن بيتكوين قادت مسيرة المكاسب للعملات المشفرة اليوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن ترامب قد يصدر أمرًا تنفيذيًا يجعل العملات المشفرة أولوية وطنية فى أقرب وقت فى اليوم الأول من ولايته الجديدة.



وأشارت إلى نشاط التداول فى العملات المشفرة الصغيرة مما يفيد منصات التداول على العملات ذات المخاطر العالية وذلك قبل أيام من تنصيب ترامب.



تأتى هذه التحركات فى أعقاب تقرير بأن ترامب يمكن أن ينشئ المجلس الاستشارى للعملات المشفرة الذى وعد به سابقًا، مما يمنح الصناعة صوتًا داخل إدارته.



ويعد مخزون البيتكوين جزءًا من المناقشات حول أمر تنفيذى محتمل من شأنه أن يغطى العديد من مجالات سياسة العملات المشفرة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".



وستكسب العملات المعدنية ومشاريع العملات المشفرة خارج البيتكوين، المزيد من السياسة والتنظيم الواضح والداعم لأنها كانت أكثر من هدف للدعاوى القضائية لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.



وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة فى بيتكوين أكثر من مليار دولار من التدفقات الداخلة فى اليومين الماضيين.