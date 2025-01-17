شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يختتم زيارته للإمارات والشيخ محمد بن زايد فى وداعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان فى وداعه بمطار أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مطار أبوظبى الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، حيث رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني.



ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية الدؤوبة على مدار العام الماضى لحماية أهالى قطاع غزة، وفى إطار الوساطة للتوصل إلى الاتفاق.



كما شدد الرئيسان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية ودون عراقيل لأهالى القطاع لإنقاذهم من المأساة الإنسانية التى يواجهونها، مؤكدين على ضرورة مواصلة المساعى الحثيثة لتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الذى يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار فى الشرق الأوسط.





كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث رحب الجانبان بانتخاب الرئيس "جوزاف عون"، آملين أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار في لبنان الشقيق، وأكدا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لحماية شعبه وتحقيق تطلعاته.

وناقش الزعيمان أيضًا الأوضاع في سوريا، مؤكدين حرصهما على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، ومشددين على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري وبملكية سورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل استعادة الاستقرار في السودان وليبيا واليمن والصومال، حيث أكد الزعيمان على أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء.