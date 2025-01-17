شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة بسبب الطقس البارد.

أيام قليلة ويعود الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابه فى نوفمبر الماضى ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

يبدأ الرئيس الأمريكى ولايته بمراسم التنصيب واداء القسم. وعادة ما يجرى تنصيب الرئيس الأمريكى فى 20 يناير. وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروض احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية، بحسب ما تقول بى بى سى.

كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميا.

وفيما يلى أهم الأسئلة المتعلقة بـ تنصيب ترامب ، وفقا لتقرير بى بى سى.

ما هو التنصيب؟

هو الاحتفال الرسمى الذى يمثل نهاية فترة رئيس وبداية حكم خلفه. ويعد الجزء الأبرز من عملية انتقال السلطة بين إدارتين فى واشنطن.

ويشمل جزء رئيسى من الاحتفال أن يقرأ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية : " أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ورغم أنه فاز فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر الماضى، إلا أن ترامب يصبح الرئيس الـ 47 رسميا بعد أداء القسم. وسبق أن خدم ترامب فى الفترة بين عامى 2017 و2021 وكان الرئيس الـ 45. وسيؤدى فانس القسم قبل أن يصبح رسميا نائب الرئيس.

متى يكون يوم التنصيب؟



فى 20 يناير.

ماذا يحدث فى هذا اليوم؟



يبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، يليها تناول الشاى فى البيت الأبيض. وتبدأ العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.

ثم سيحضر غداء تستضيفه اللجنة المشتركة للكونجرس بشأن مراسم التنصيب. ويتبع ذلك موكب ينطلق من مبنى الكابيتول على طول شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض.

في وقت لاحق من المساء، سيظهر ترامب في ثلاث حفلات تنصيب في جميع أنحاء المدينة، حفل القائد الأعلى، وحفل تنصيب الحرية وحفل ستارلايت. ومن المتوقع أن يتحدث في الحفلات الثلاث.

من سيحضر التنصيب؟



يتوقع المسئولون المحليون والفيدراليون حضور حوالي 200 ألف شخص في واشنطن، وقد يشمل ذلك مؤيدي ترامب والمحتجين.

وسيحضر أيضًا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين، بالإضافة إلى ضيوف الإدارة القادمة.

وإلى حانب، عد ترامب وفانس وعائلاتهم، فإن الحضور الأكثر أهمية سيكونون الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وزوجته جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، التي خسرت انتخابات نوفمبر أمام ترامب، وزوج دوج إيمهوف.

وغالبًا ما يكون الرؤساء السابقون والسيدات الأوليات في قائمة الضيوف، لكن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ستغيب عن حفل التنصيب هذا العام، وفقًا لمكتبها، وهو أمر لافت بعد غيابها أيضا عن مراسم جنازة لرئيس السابق جيمي كارتر.

وسيكون حاضرا الرئيس الأسبق باراك أوباما وسلفه جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش. ولن تحضر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية أخرى.

ومن المتوقع أن يحضر رؤساء التكنولوجيا المليارديرات إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج الحفل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. كما ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو سيكون هناك أيضًا، بعد يوم واحد فقط من سريان الحظر المحتمل لمنصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

ما هى الشركات التى تمول احتفالات التنصيب؟



جمعت لجنة تنصيب ترامب وفانس ما يزيد على 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المبلغ 200 مليون دولار ــ وهو ما يفوق إجمالي ما تم تبرع به أوباما في عام 2009 والذي بلغ 53 مليون دولار، وإجمالى ما تبرع به كلينتون فى عام 1997 والذي كان أقل من 24 مليون دولار، مع مراعاة حسابات التضخم

ومن بين كبار المتبرعين من الشركات خمس أكبر شركات تكنولوجيا فى العالم، حيث ساهمت كل منها بما لا يقل عن مليون دولار. وضاعفت مايكروسوفت مساهمتها المعتادة إلى مليون دولار، فى حين ضاعفت جوجل مساهمتها التقليدية ثلاث مرات من 285 ألف دولار إلى مليون دولار. وأظهرت صناعة السيارات دعما قويا، حيث تبرعت كل من تويوتا وفورد وجنرال موتورز بمليون دولار. ومن بين كبار المساهمين الآخرين شركة فايزر، وهيمز أند هيرز، وإنتويت، وروبن هود، التى تبرعت بمبلغ مليونى دولار.

وانضمت شركة لوكهيد مارتن إلى نادي المتبرعين بمليون دولار، حتى مع استضافة اللجنة لأحداث أقل من تلك التي استضافتها في حفلات التنصيب السابقة.