شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى شركة لصناعة كابلات السيارات بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن توافر 65 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بمنطقة العاشر من رمضان، والعاملة بمجال صناعة كابلات السيارات، بعدة مجالات، وبمرتبات شهرية تصل إلى 12 الف و105 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل المتاحة هي:

1- عدد 40 عامل تشغيل إنتاج، بمرتبات 6900 جنيه.

2- عدد 15 مراقب جودة، بمرتبات 6900 جنيه.

3- عدد 10 إدارة أعمال، بمرتبات 12 ألف و105 جنيه.

وأشارت إلى ضرورة توافر عددا من الشروط بالمتقدمين لتلك الوظائف، من بينها:

- الحصول على مؤهل عالى أو متوسط.

- أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 20 إلى 35 سنة.

ولفتت وزارة العمل، إلى أن التقديم على فرص العمل الجديدة، متاح خلال شهر يناير 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".



