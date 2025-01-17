شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة شمال سيناء يكشف جاهزية كاملة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جاهزية المستشفيات فى المحافظة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضح أن المنظومة الصحية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية.

وأجرى وكيل وزارة الصحة، برفقة قيادات مديرية الصحة، جولة تفقدية شملت مستشفى الشيخ زويد المركزى ومجمع مستشفى العريش العام. بدأت بزيارة مستشفى الشيخ زويد، حيث تفقد أقسام الرعاية العاجلة، واطمأن على جاهزية الطواقم الطبية والأجهزة اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة. واستكمل زيارته بمستشفى العريش العام، حيث راجع السعة الاستيعابية وتوافر المستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة.

وجه الدكتور أحمد سمير بزيادة أعداد الفرق الطبية فى أقسام الرعاية العاجلة بمستشفيات العريش، بئر العبد، والشيخ زويد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بكفاءة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم، مع ضمان استعداد المستشفيات لتقديم الدعم الإغاثى لقطاع غزة دون التأثير على جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن الجولة استهدفت التأكد من تنفيذ تعليمات وزير الصحة، وضمان تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين.

وبدورها أكدت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجى، أن المستشفيات تعمل وفق خطة طوارئ محكمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية.

تأتى هذه الجهود ضمن إطار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الإنسانية الراهنة، تأكيدًا لدور الدولة المصرية فى تقديم كافة أوجه الدعم الصحى والإنساني.