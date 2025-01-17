شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: خالدة جرار ضمن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية فى الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم الجمعة تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم فى إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المرحلة الأولى من الاتفاق -التى تمتد 42 يوما- ستشهد الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد من أصل 563 أسيرا.

ولفتت إلى أن الأرقام لدى نادى الأسير الفلسطينى بشأن الأسرى ذوى المحكوميات العالية أعلى، إذ دأبت السلطات الإسرائيلية على استثناء أسرى فلسطينيى الـ48 من هذه الأعداد.

ووفق الصحيفة، فإنه سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير محكوم بالسجن لأكثر من 15 عاما، إضافة إلى ألف أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر2023.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكرى غربى مدينة رام الله.