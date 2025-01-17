شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن قادمًا من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مطار أبوظبى الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، حيث رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.