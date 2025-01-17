شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلتقى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، اجتماعا مع النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لاستعراض قطاعات العمل في مجالات التنمية المختلفة ودعم المبادرات المختلفة خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة بالمبادرات المبتكرة والتي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا لتقديم حلول عملية للمشاكل المجتمعية، مؤكدة أن هذه البرامج تتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين، خاصة في المجالات تنمية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ومن جانبها، أعربت النائبة سحر البزار عن تقديرها لدعم وزيرة التضامن الاجتماعي ، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشتركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.