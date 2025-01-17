شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة فى 12 ولاية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم، إنه لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية مقيدًا بشدة فى السودان، فقد أفادت التقارير أن 39% من المرافق الصحية مدمرة أو غير عاملة، وتفتقر المرافق الصحية إلى الأدوية والإمدادات الطبية، كما أن أنشطة التطعيم محدودة للغاية في المناطق الأكثر تضررًا. والنتائج في الخرطوم صارخة بشكل خاص: فحوالي 90% من المرافق الصحية غير عاملة، وقد علقت منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها الطبية في مستشفى بشائر (أحد آخر المستشفيات العاملة في جنوب الخرطوم) في أعقاب الهجمات المتكررة على الموظفين والمرضى.

• تم الإبلاغ عن حالات الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة في أكثر من 12 ولاية، وتم الإبلاغ عن أكثر من 50568 ألف حالة إصابة بالكوليرا و1200 حالة وفاة.

• الهجمات على الرعاية الصحية:

منذ أبريل 2023: 141 هجومًا؛ 240 قتيلًا و216 جريحًا، منذ يناير 2024: 77 هجومًا؛ 202 قتيلًا و171 جريحًا

وتقود منظمة الصحة العالمية الاستجابة للطوارئ الصحية، وتسلم أكثر من 1.5 طن متري من الإمدادات الطبية، وتدعم مراكز تثبيت التغذية، وتضمن التحصين ضد الكوليرا وشلل الأطفال، وترصد تفشي الأمراض من خلال العمليات عبر الحدود وعبر الخطوط، بما في ذلك الإمدادات من تشاد، وقد وصلت منظمة الصحة العالمية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، ونشرت عيادات متنقلة، ودربت متخصصين في مجال رعاية الصحة العقلية.

● لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية مقيدًا بشدة بسبب انعدام الأمن والهجمات على مرافق الرعاية الصحية ونقص الأدوية والإمدادات الطبية والعاملين الصحيين والنقد لتغطية تكاليف تشغيل المرافق الصحية.

● يموت الناس بسبب نقص القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والضرورية والأدوية، ووفقًا لتقرير HeRAMS الصادر في ديسمبر 2024، فإن 38% من المستشفيات غير عاملة و62 تعمل جزئيًا في 7 ولايات ومنطقة أبيي المركزية.

● توقفت الخدمات الأساسية، بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وإدارة سوء التغذية الحاد الشديد، وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، في العديد من المناطق في وقت تشتد الحاجة إليها. وفي مختلف أنحاء السودان، تموت النساء بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة.

● إن تعطيل التطعيمات للأطفال (التحصين الروتيني)، ومراقبة الأمراض ومكافحة النواقل، إلى جانب مشاكل الوصول والكوارث الطبيعية، قد خلقت ظروفاً مواتية لانتشار فاشيات الأمراض.

● إن النزوح وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض وعدم القدرة على الحصول على الرعاية للأمراض المزمنة واحتياجات صحة الأم والطفل لا تزال تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين السكان.

● تظل العديد من المناطق في البلاد غير قادرة على الوصول إلى الجهات الفاعلة الإنسانية، وقد أدت انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية والتحديات اللوجستية إلى تقييد قدرة منظمة الصحة العالمية وشركائها على تقديم المساعدة المباشرة للمرافق الصحية في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان.

تفشي المرض..

● وردت تقارير عن انتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا من عدة ولايات:

الحصبة: تم الإبلاغ عن 798 حالة و10 وفيات من 12 ولاية (معدل الوفيات 1.25%).

حمى الضنك: تم الإبلاغ عن 8,852 حالة و15 حالة وفاة مرتبطة بها من 8 ولايات خلال الأسابيع 31-48، (معدل الوفيات 0.2%).

تم تصنيف حمى الضنك على أنها حالة طوارئ عالمية من الفئة الثالثة منذ ديسمبر 2023.

الملاريا: 2.4 مليون حالة ملاريا سريرية و122 حالة وفاة من 15 ولاية (0.2%) منذ 4 سبتمبر 2023.

● الكوليرا:

أعلنت السلطات الصحية السودانية عن موجة جديدة من تفشي وباء الكوليرا في 12 أغسطس 2024، ويتم الإبلاغ عن الحالات حتى 22 يوليو.

وقالت المنظمة، إنه أدى نقص الوصول إلى المياه الآمنة والنظافة والصرف الصحي في مواقع تجمع النازحين، والأمطار الغزيرة والفيضانات، وانهيار النظام الصحي إلى نقص حاد في الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى الزيادة السريعة في الحالات وارتفاع الوفيات الناجمة عن هذا التفشي.

اعتبارًا من 13 يناير: تم الإبلاغ عن 51203 حالة و1356 حالة وفاة مرتبطة بمعدل إماتة مرتفع بلغ 2.6% من 84 منطقة في 11 ولاية.

الاستجابة لتفشي وباء الكوليرا:

● تعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارتي الصحة الفيدرالية والولائية لتنسيق الاستجابة لتفشي وباء الكوليرا.

● بدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، تدعم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وزارة الصحة الاتحادية في حملات التطعيم الفموي ضد الكوليرا، وتقدم منظمة الصحة العالمية الدعم الفني والتشغيلي والمالي لهذه الحملات.

● في الفترة من 19 أغسطس إلى 3 يناير 2024، تم تنفيذ حملات مكافحة الكوليرا في 23 منطقة في 8 ولايات لتصل إلى 7.4 مليون شخص.

● تم طلب 2.3 مليون جرعة إضافية من لقاح الكوليرا الفموي من مجموعة التنسيق الدولية.

● قامت منظمة الصحة العالمية بتجهيز مجموعات مكافحة الكوليرا وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية في الولايات المعرضة للخطر تحسبا للمخاطر المرتبطة بموسم الأمطار، وتساعد هذه الإمدادات في تسريع الاستجابة لتفشي المرض في جميع الولايات المتضررة، بما في ذلك ولايات مثل الخرطوم والجزيرة التي يصعب الوصول إليها بسبب المخاوف الأمنية.

● لتعزيز إدارة الحالات، أنشأت منظمة الصحة العالمية 12 وحدة لعلاج الكوليرا، و48 نقطة للإماهة الفموية في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية لتوزيع محلول معالجة الجفاف الفموية على المرضى الذين يعانون من الجفاف الخفيف إلى المتوسط.

كما نساعد في تعزيز المراقبة والاستجابة من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة واستخدام نظام الإنذار المبكر والاستجابة السريعة (EWARS)

