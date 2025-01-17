شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى فى غزة قد يبدأ الساعة 4 عصر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين فى غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لبدء مرحلة من الهدوء الميدانى ووقف القصف على قطاع غزة قبل بدء الاتفاق يوم الأحد.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بأن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب اتفاق غزة ستنشر مساء السبت، وسيتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى معتقل عوفر ومن هناك إلى مناطق مختلفة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

كما تحدث إعلام إسرائيلى عن أنه سيفرج عن 600 أسير فلسطينى تتجاوز مدة اعتقالهم 15 عاما في إطار صفقة التبادل وعدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد الذين سيفرج عنهم فى إطار الصفقة يبلغ 290، وسيفرج فى إطار صفقة التبادل عن ألف من سكان قطاع غزة اعتقلوا خلال العملية البرية.