شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانونا جديدا يؤدى إلى حظر تيك توك بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الاجتماعى تيك توك ، مما يمهد الطريق أمام إغلاق التطبيق الشهير فى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأحد، بحسب سى بى سى نيوز.

يأتى رأى المحكمة قبل أيام من دخول القانون، الذى تم إقراره بأغلبية من الحزبين فى الكونجرس فى أبريل الماضي، حيز التنفيذ، وزعمت شركة تيك توك ومجموعة من منشئى المحتوى الذين يستخدمون التطبيق أن القانون ينتهك حقوقهم فى حرية التعبير، واستمعت المحكمة العليا إلى الحجج فى محاولتهم لمنعه قبل أسبوع.

وقالت المحكمة إن "الأحكام المتنازع عليها تعزز مصلحة حكومية مهمة لا علاقة لها بقمع حرية التعبير ولا تفرض عبئا على حرية التعبير أكثر مما هو ضرورى لتعزيز هذه المصلحة"، مضيفة أن متطلبات القانون التى تفرض على تيك توك إما سحب استثماراتها أو مواجهة حظرها مصممة لمنع الصين من الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمى التطبيق فى الولايات المتحدة.

"لا شك أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكى منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع، لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضرورى لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات تيك توك فى جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي"، كما جاء فى رأى المحكمة.

وينص القانون، الذى أطلق عليه اسم قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات يسيطر عليها خصوم أجانب، على أن تتخلى تيك توك عن استثماراتها فى بايت دانس، الشركة الأم، أو تُمنع من الوصول إلى متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات الاستضافة اعتبارا من 19 يناير.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذى سيؤدى اليمين الدستورية لولاية ثانية فى 20 يناير، قد حث المحكمة على إيقاف تنفيذ القانون للسماح له بالسعى إلى "حل سياسي" بمجرد توليه منصبه.