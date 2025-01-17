شكرا لقرائتكم خبر عن ستالونى وميل جيبسون فى مهمة عاجلة بتفويض من ترامب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، تعيين كل من الممثلين جون فويت وميل جيبسون وسيلفستر ستالونى سفراء خاصين فى هوليوود بكاليفورنيا، "لأنها مكان كثير المشاكل".

وقال الرئيس ترامب فى بيان له أن "هؤلاء السفراء سيعملون كمبعوثين خاصين بهدف إعادة هوليوود التى خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح الدول الأجنبية إلى سابق عهدها لتصبح أكبر وأفضل وأقوى منها فى أى وقت مضى".

وأوضح ترامب أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبين للغاية سيكونون عينى وأذنى وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه حيث سيكون مرة أخرى مثل الولايات المتحدة العصر الذهبى لهوليوود".

ويتمتع سيلفستر ستالونى بعلاقة قوية مع دونالد ترامب، حتى أن الممثل وصف ترامب باعتباره جورج واشنطن الثانى، قائلا: "نحن نتعامل مع شخصية أسطورية.. لا أحد فى العالم كان ليحقق ما حققه ترامب".

وأضاف ستالونى: "عندما دافع جورج واشنطن عن بلاده لم يكن لديه أدنى فكرة بأنه سيغير العالم، لأنه لولا وجوده لما كنا لنتصور كيف سيكون العالم، وفى الحقيقة أصبح لدينا جورج واشنطن الثاني".

وتستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حذرت وكالات الأمن القومى من أن تنصيب ترامب سيكون هدفا محتملا جذابا للمتطرفين العنيفين رغم قولهم انه لا توجد تهديدات محددة جديرة بالقلق، إلا أن محاولات اغتيال ترامب خلال حملته الانتخابية وهجوم نيو اورليانز الأخير المستوحى من هجمات داعش يثير مخاوف رجال الامن.

وفقا لمجلة بوليتكو، كتب مجموعة من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون فى تقييم للتهديدات، أن الجناة المحتملين، وخاصة الذين لديهم مظالم تتعلق بالانتخابات، قد يرون أن أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية هو فرصتهم الأخيرة للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال العنف.

أشار التقرير إلى أن المخاوف تعكس البيئة السياسية المتصاعدة والعنيفة المحتملة التى سيتولى فيها ترامب السلطة، كما تعمل وكالات إنفاذ القانون على تعزيز جهود الأمن فى 20 يناير وسوف تتدفق الشرطة من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة واشنطن. وقالت رئيسة الشرطة باميلا سميث فى مؤتمر صحفى أن إدارة شرطة المدينة سيتم تعزيزها بحوالى 4000 ضابط وقال مسؤول أمنى فى الكابيتول أن هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 ضابط يدعمون شرطة الكابيتول.

فى المجموع، سيكون هناك ما يقرب من 25 الف من أفراد إنفاذ القانون والعسكريين فى الموقع لتأمين تنصيب ترامب، كما قال مات ماكول، العميل الخاص المسؤول عن مكتب واشنطن الميدانى للخدمة السرية، وكان المسؤولون فى حالة تأهب قصوى لعدة أشهر بعد محاولتى اغتيال ترامب خلال حملة 2024 والهجمات الأخيرة هذا العام فى نيو أورليانز ولاس فيجاس.

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