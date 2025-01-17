شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشهادة الإعدادية بنموذج أسئلة واحد على مستوى كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

استعدت مديريات التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث إن امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة.

وتنطلق السبت 18 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ جميع الاجراءات لمنع دخول أى أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

الجدير بالذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية "بدل المراقبة" من 25 جنيها لـ130 جنيها لليوم الواحد.