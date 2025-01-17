ورشة عمل بالقومى للبحوث لتنمية المهارات الريادية والتركيز على تسويق التكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - نظم معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومى للبحوث، ورشة عمل تحت عنوان "تنمية المهارات الريادية والتركيز علي تسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال" والتي قدمها الفريق المصري لبرنامج القيادة في الابتكار من الجمعية الملكية البريطانية وذاك برعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز.

وتناولت الورشه طرق تحويل الابتكار إلى منتج تسويقي، والتحول لريادة الأعمال.

وافتتح الورشة أحمد خضر - عميد معهد البحوث الهندسية والدكتور إبراهيم الأنور، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتورة ماجي مشالي - رئيس فريق القيادة في الابتكار للجمعية الملكية البريطانية بمصر، والدكتورة هالة القاضي - عميد معهد الجيزه العالي للهندسة.

وفى هذا الإطار تطرقت ورشة العمل إلى ربط المنتجات البحثية بالمنتج النهائى من خلال فتح قنوات التواصل مع الصناعة، وخلق فرص ريادة الأعمال لتحويلها إلى منتج محلى نهائى وذلك فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المصرية من خلال منظومة البحث العلمى.