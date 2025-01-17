شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استجابت الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى حول تطوير التعليم؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الشهور الماضية، ناقش الحوار الوطنى قضية التعليم قبل الجامعى كونه مسألة تمس المواطنين بشكل أساسى ويومى وهى القضية الأم التى تشغل كل مصرى.

واستجابت الحكومة لتوصيات لجنة التعليم بالحوار الوطنى ومن تلك التوصيات التى نُفذت من الحكومة: التوسع فى تعيين معلمين جدد لسد عجز المعلمين فضلا عن التوسع فى تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق فى أنماط التعليم المختلفة فى مصر عام - خاص أهلى لدعم الهوية المصرية.

فقامت الوزارة بتضمين قضية المواطنة فى المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائى وقامت الوزارة بتعديل الخريطة الزمنية للمناهج لتتناسب مع عدد أيام الدراسة، بالإضافة إلى التوسع فى توأمة المدارس الحكومية والدولية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص فى مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.