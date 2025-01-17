شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 17 مليون سورى يحتاجون الدعم الإنسانى العاجل والان مع تفاصيل الخبر

قالت منسقة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بسوريا، إنه لا يمكن تقديم كل الدعم الممكن الكامل إلى سوريا ويحتاجون إلى تفعيل عمليات إعادة الإعمار الجادة.

وأكدت منسقة لجنة التحقيق المستقلة، للقاهرة الإخبارية، أن هناك 17 مليون سوري يحتاجون إلى الدعم الإنساني العاجل حسب تقديرات الأمم المتحدة.