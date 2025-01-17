شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 20 شخصا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية،ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 88 فلسطينيا، وإصابة 189 آخرين.



وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة بيت عوا، فيما اقتحم مستوطنون "تل ماعين" الأثري في بلدة الكرمل، جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية عزبة سلمان شرق قلقيلية، وداهمت أرضا زراعية، ونصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.