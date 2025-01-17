شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنبه طلاب الشهادة الإعدادية: لن يسمح بدخول الامتحان بعد 9:15 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية، التي تنطلق غدًا السبت.

شملت الجولة لجانًا في إدارتي شمال الجيزة، والعجوزة، حيث زار وكيل الوزارة لجنة علي خالد علي عبد العزيز، ولجنة أحمد زويل الإعدادية بنات، ولجنة طه حسين بإدارة شمال الجيزة، كما زار في إدارة العجوزة مدارس القومية بالعجوزة، والأورمان الإعدادية الثانوية بنات، والنصر.

وأصدر سعيد عطية خلال، خلال جولته، حزمة من التعليمات الحاسمة، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم، موجهًا بضرورة تعليق دليل اللجان وجدول الامتحانات بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.

ونبه على إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب، موجهًا بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.

وشدد على منع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.

ونبه على تواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.

وأشار إلى أن بالنسبة لطلبة المنازل، يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:

السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأكد سعيد عطية، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الالتزام الكامل بالمعايير التي تضمن نزاهة الامتحانات وسلامة سيرها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير لن يُسمح به تحت أي ظرف.



وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد جاهزية المدارس للامتحانات



وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد عددًا من المدارس



مدارس الجيزة تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية