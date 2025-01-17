أخبار مصر

القاهرة الإخبارية ترصد استعدادات شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة الإخبارية ترصد استعدادات شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية ترصد استعدادات شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 17 يناير 2025 04:37 م

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، استعدادات شاحنات المساعدات بمدينة العريش المصرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأكد موفد قناة القاهرة الإخبارية أن شاحنات المساعدات تحمل عشرات الآلاف من المواد الغذائية الأساسية لقطاع غزة والدولة المصرية جهزت كميات كبيرة من المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements