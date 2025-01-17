شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية ترصد استعدادات شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، استعدادات شاحنات المساعدات بمدينة العريش المصرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأكد موفد قناة القاهرة الإخبارية أن شاحنات المساعدات تحمل عشرات الآلاف من المواد الغذائية الأساسية لقطاع غزة والدولة المصرية جهزت كميات كبيرة من المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.