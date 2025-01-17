شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ الاحتفال ببرمون عيد الغطاس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الختان، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويحتفل بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويحل عيد الغطاس المجيد يوم الأحد الموافق 19 يناير، ويكون البرمون يومى الجمعة والسبت 17 و18 يناير 2025. ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 18 يناير قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

وتُعني كلمة برامون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.