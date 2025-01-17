شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من مسجد مصر سينطلق الخطاب المنير وستولد الحضارة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، في كلمة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامي بالعاصمة الإدارية ، في أول جمعة تحت إشراف وزارة الأوقاف، ان هذا يوم سعيد حيث تنطلق فيه شعاعات النور من هذا الصرح الاسلامى العظيم، وأتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، علي قراره الحكيم، بنقل تبعية هذا المسجد دعويا لوزارة الاوقاف.

وثمن وزير الاوقاف، اعتناء الرئيس السيسى بمساجد آل البيت ومسار العائلة المقدسة، وهو ما يعبر عن رسالة مصر الي العالم، وقد اعتدنا برنامج مكثف من فعاليات دينية وشبابية ومسابقات، فمن هنا سنطلق الخطاب الدعوي المنير، وستولد الحضارة من جديد، وستسري معاني الرحمة والترابط بين أبناء مصر وكافة ابناء هذا الوطن.

كانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان: التحذير من خطورة التكفير، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التحذير من الفهم المغلوط للكتاب والسنة وأثره في التكفير، وفي خطوة تاريخية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز البنية الدعوية والعلمية في مصر، شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثًا مميزًا اليوم الجمعة 17 يناير، إذ ألقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة الأولى تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات، لتكون الانطلاقة الحقيقية لمسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم.

يأتى هذا الحدث عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تبعية مسجد مصر الكبير إلى وزارة الأوقاف، تعزيزًا للدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، وقد أعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.