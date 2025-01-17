شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر يصادق على اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق على اتفاق غزة.

من جانبها، أكدت حركة حماس، أنه تم تجاوز العقبات المتعلقة باتفاق وقف النار في قطاع غزة وقوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل، مفيدة بأنهم سعوا إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا.