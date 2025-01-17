شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة والضباب فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بـ شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك حتى الأحد المقبل.

ويسود اليوم الجمعة 17 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.