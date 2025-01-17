شكرا لقرائتكم خبر عن 212 ألف و778 طالب بالجيزة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أنهت محافظة الجيزة، استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 212 ألف و778 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم داخل ( 702 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري إجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات و الباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتوفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.