شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات العمال العرب: مصر داعمة للعمل النقابى العربى المشترك بقيادة "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس وأعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ببرقة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمنين ما وصفوه بكرم استضافة مصر لاجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لـ نقابات العمال العرب، مشيرين إلى أن احتضان مصر لهذه الاجتماعات على أرضها الطيبة يعكس دورها التاريخي والريادي في دعم العمل العربي المشترك، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون النقابي بين الدول العربية من أجل مستقبل أفضل للعمال في الوطن العربي. فخامة الرئيس.

وأضافت البرقية: أن استضافة مصر لهذه الفعالية المهمة تأتي امتداداً لدوركم القيادي الملهم الذي أعاد لمصر مكانتها المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية، لقد برهنتم من خلال رؤيتكم الحكيمة وقراراتكم الشجاعة أن مصر بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة، قادرة على أن تكون دائماً رمزاً للوحدة والعمل المشترك، وما شهدته مصر في عهدكم من إنجازات عظيمة على كافة المستويات يعكس إرادتكم القوية في بناء دولة حديثة تقوم على أسس العدالة والتنمية المستدامة وتوفر بيئة حاضنة لحرية العمل النقابي والتعبير عن حقوق العمال.

وتقدم اتحاد العمال العرب، بالتهنئة لانتخاب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيساً للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، قائلا: إن هذا الانتخاب يمثل تتويجاً لمسيرة مصر الرائدة في دعم الحريات النقابية وترسيخ مكانة العمال المصريين والعرب، كما يعكس ثقة النقابات العمالية العربية في الكفاءات المصرية وقيادتها المتميزة، التي نالت الاحترام والتقدير بفضل دعمكم المتواصل وتوجيهاتكم السديدة، فخامة الرئيس، إننا في المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نؤكد لكم اعتزازنا الكبير بالدور الذي تقومون به من أجل تعزيز الحريات النقابية وتمكين العمال في مصر وفي الوطن العربي، إن جهودكم الدؤوبة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم لا تمثل فقط نموذجا يحتذى به، بل أيضاً مصدر إلهام لجميع الشعوب العربية.

وتابع: إن هذا الانتخاب يمثل إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل مصر المشرق في دعم العمل النقابي وترسيخ مكانة العمال المصريين على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع النقابي العربي لمصر وكوادرها القيادية في النهوض بقضايا العمال وتعزيز الحريات النقابية، إننا نؤكد أن ما شهدناه من تعاون وتنسيق على أعلى مستوى خلال اجتماعات المجلس المركزي يعد دليلاً واضحاً على ما تتمتع به مصر من بيئة داعمة للعمل النقابي تحت قيادتكم الحكيمة، وهو ما يعزز دورها كداعم رئيسي للحركة النقابية العربية وكحاضنة للتعاون المشترك بين نقابات العمال في الوطن العربي.