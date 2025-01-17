شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة القاهرة: الحوار الوطنى يزيد الإحساس بالمواطنة وأتاح الفرصة للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نادية جمال الدين استاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، تأييدها لتنظيم الحوار الوطنى، اذ توجهت بالشكر إلى كل من فكر فى إقامة وتنظيم الحوار الوطنى لأنه اتاح الفرصة للكثيرين فى المشاركة سواء فى اللجان الخاصة بالحوار الوطنى أو من يتلقون نتائج الحوار ويوسع من دائرة الاهتمام والمعرفة والاحساس بالمواطنة والإشراك وحين اقول شئ اجد من يستمع لى حتى لو لم ينفذه.

وأضافت الدكتورة نادية جمال الدين فى تصريح لـ" الخليج 365" نتمنى تكرار فكرة الحوار الوطنى فى كل المجالات التى تتصل بالجماهير المجال الاقتصادى تتعلق بالجمهور والمتخصصين موضحة أن قضية التعليم تمس الجمهور المستهدف الإنسان المصرى المواطن الذى يتم إعداده ليعيش الحاصر والمستقبل.

وأشارت إلى أنها تطرقت خلال المشاركة بجلسات الحوار الوطنى وتحديداً لجنة التعليم إلى ضرورة التفكير جيدا فى نوع التعليم والتعلم المستمر الذى يعد المواطن وتناول فكرةًعدم تكافؤ الفرص بين التعليم الثانوى العام والفنى ونحن الان فى الزمن الرقمى بحيث يكون التعليم يشمل النواحى التعليمة اكثر عمقا ليعيش فى المستقبل.

ولفتت إلى أن الجلسة الثانية فى الحور الوطنى تطرقت إلى تشكيل المجلس الوطنى للتعليم بحيث يتكلم عن التعلم المستمر ويكون الاغلبية ليس من الوزراء حتى يتساوى عدد الوزراء بالخبراء والمتخصصين فى التعليم واساتذة كليات التربية.