شكرا لقرائتكم خبر عن البث الإسرائيلية: نتنياهو وافق على شروط سموتريتش بعودة الجيش إلى القتال والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي في خبر عاجل منذ قليل، ببدء اجتماع المجلس الوزاري المصغر لإقرار اتفاق غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وافق على شروط سموتريتش فيما يتعلق بعودة الجيش إلى القتال، والسيطرة على المساعدات الإنسانية.