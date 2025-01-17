شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ توسعات بمحطة المياه لتلبية زيادة نسب الإشغال بمدن أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية بمدن "6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة"، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع المرافق، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتلك المدن بما يدعم انتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة ترفيق الأراضي والوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.

كما ناقش مسئولو الإسكان، البرنامج الزمني لتنفيذ الحلول الدائمة لانتظام منظومة مياه الشرب والصرف الصحي واحتياجات المدن الثلاث من مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترات القادمة وحتى سنة الهدف لتلك المدن.

أعقب ذلك زيارة ميدانية لموقع تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 400 ألف م3/يوم، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لاستيعاب التنمية المستمرة وزيادة نسب الإشغال بالمدن الثلاث.

كما تفقد مسئولو الإسكان مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه الخارجة من المحطة لتغذية المناطق المخدومة، مؤكدين ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وسرعة الإنتهاء من الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا لأعلى معايير الجودة والاستدامة.