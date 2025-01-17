شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يعلن استئناف الاجتماعات مع أعضاء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف الاجتماعات مع أعضاء الحوار الوطني بشكل مكثف.

وفي هذا الصدد، فقد اجتمعت بوزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المعني بالاتصال السياسي، وهو لا يزال عضواً بالحوار الوطني، لتفعيل هذا الأمر بالتنسيق مع جميع الكيانات الموجودة والممثلة في الحوار الوطني، وأيضاً ستكون هناك لقاءات تعقد بناءً على اللقاء الذي تم مع مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، فقد تلقينا طلباً من شباب رجال الأعمال برغبتهم في عقد لقاء لعرض مجموعة من الأفكار، وهو سيكون أحد اللقاءات المخطط تنفيذها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه سيكون هناك منظومة مستدامة للقاء والتحاور بين الحكومة وجميع أطياف المجتمع المصري خلال الفترة القادمة، قائلا:" نحن جميعاً هدفنا واحد وهو نمو هذا البلد ورخاءها، ومصلحة هذا الشعب، وبالتالي نحن كدولة نستمع لكل الأفكار التي تطرح من كل الجهات والأطياف ونترجمها معاً إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة."