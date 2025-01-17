شكرا لقرائتكم خبر عن بن جفير: سأنسحب من الحكومة ووزارة الأمن القومى حال التصديق على اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أنه إذا تم التصديق على اتفاق غزة سينسحب من الحكومة ومن وزارة الأمن القومي، وفق ما افادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية أكدت أن وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير أبلغ أعضاء بحزب الليكود عزمة الاستقالة من حكومة نتنياهو.

