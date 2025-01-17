شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى الأسبق: تدشين المجلس الوطنى للتعليم أبرز مخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق والمشارك بجلسات لجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى كانت بمثابة تبادل الأفكار تمهيداً لوضع السياسات وناتجة عن الشعور بالتوجه العام والرؤى المختلفة، مؤكدا أن الحوار مثمر كونه شمل كل التيارات السياسية والاحزاب والخبراء للوقوف على المشهد بشكل صحيح ووضع المخرجات وبلورة التوصيات.

وأضاف الدكتور أشرف الشيحى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات عمومية للوضع الراهن فى منظومة التعليم ، وكان أحد مخرجات لجنة التعليم بالحوار الوطنى المجلس الوطنى الاعلى للتعليم والابتكار والبحث العلمى ليضم مجموعة من المسئولين والخبراء لوضع رؤية علمية وعملية تضم القطاعات المختلفة واصبح فى مراحل نهائية لإصدار القرار الجمهورى ويبدأ اعماله.

وتابع وزير التعليم العالى الأسبق، لدى قناعة تامة أنه مع كل الاجتهاد والخبرات لدى المسئولين بالوزارات ولكننا نحتاج للتكامل مع بعض أكثر واليوم منظومة التعليم تشارك بها الجميع بجانب الجامعات لدينا منظومة معاهد عليا تابعة لوزارات الصحة والبترول والنقل ولها مخرجات من الحاصلين على شهادات عليا وبالتالى جزء من منظومة التعليم والبحث العلمى ولا يجوز أن يعمل بشكل منفرد ولابد أن نتكامل معا .

وأكد الدكتور أشرف الشيحى. أن وجود الوزراء المعنين والذى يوجد لديهم معاهد تابعة ضرورة للتكامل بعضا البعض حتى يستطيع توجيه المعاهد تحت سيطرة وزارته للتكامل فى منظومة تحقق احتياجات الوطن متابعاً " نعمل جميعاً لتنمية مصر سواء التعليم الصحة الطاقة اذا كان جهود تكامل لتحقيق خدمة افضل.

وأشار إلى أنه تم التوافق على وجود مجموعة من الخبراء لوضع التصور الكامل للمجلس الأعلى للتعليم وكذلك استراتيجيات العمل خاصة وأننا لم نناقش نقاط محددة فى الحوار الوطنى ولم نناقش نظام الثانوية العامة والتعليم حضورى ام تعليم عن بعد وهذه تفاصيل تأتى لاحقا من المختصين بعد النقاشات على السياسات العامة للتعليم ورؤية الدولة فى هذا الملف.