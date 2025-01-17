شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: 101 شهيد بينهم 27 طفلا منذ إعلان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 101 شهيد بينهم 27 طفلا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.