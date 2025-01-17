شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دفعت المحكمة لحبس صالح جمعة شهرا.. منها نفقة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

تصدر حكم حبس اللاعب المعروف صالح جمعة محركات البحث، لما تحمله حيثيات حكم حبس اللاعب شهرا لامتناعه عن سداد مبلغ مالى قدره 410 آلاف جنيه نفقة لطليقته.

حملت حيثيات المحكمة أنه وبعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا؛ تتحصل وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنه 2024 وأعلنت للمدعي عليه طلبت في ختامها بعد تعديل طلباتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (420000 جنيه) متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من 2019/9/16 حتى 2020/6/16 وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستكملت، ذلك على سند من القول من طليقة المتهم تحصلت على الحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم المدة المطالب بها 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000 جنيه، وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

وحيث إنه من المقرر شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان إمتناعه عن مقدره أو يتين عسره إن كان غير ظاهر العصره ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الامتناع مع القدرة وقد ظهر عسره فلا يحبس.

وبعد انتهاء الجلسات قررت المحكمة حبس المتهم صالح جمعة شهرا، ويفرج عنه في حالة سداد المبلغ لطليقته أو طلبت هى الإفراج عنه.