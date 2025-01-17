شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل اليوم بعيد القديس أنطونيوس الكبير والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد القديس أنطونيوس فى إبراشية إرموبوليس (طنطا) غدا الجمعة 17 يناير، حيث يقام القداس فى كنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

ويعتبر القديس أنطونيوس الكبير له العديد من الألقاب " كوكب البرية"، "ملاك الصحراء"، "أبو الرهبان".

ولبّى دعوة القديس أثناسيوس الكبير عام 325 م فى مواجهة الهرطقة الأريوسية، فجاء الإسكندرية ووعظ، وتوفى عام 356 م عن عمر ناهز المئة والخمس سنوات.