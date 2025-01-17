شكرا لقرائتكم خبر عن يضم "مستوى زجاجى".. وضع اللمسات النهائية لمشروع ممشى أهل مصر بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية لمشروع ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات بطول 4 كم حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى المرحلة الثالثة " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الثالثة تضم إنشاء 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى ، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، وتم تنفيذ الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

وأشار إلى أن استكمال مشروع ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان ليشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم وليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى بعرض 23 متر، حيث تم استخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعين وخاصة الجرانيت والرخام ، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق بما يساهم فى إتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للاستمتاع باللوحة الفنية الساحرة على صفحة نهر النيل الخالد وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية للمحافظة.



أسوان



المستوى-الثالث-من-الممشى



الممشى-الزجاجى



الهوية-البصرية_1



كورنيش-النيل



مظلات-خشبية