شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت دولة الاحتلال رسميًا اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وتبادل الأسرى مع حركة حماس، قبل قليل، فجر الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية انتهاء اجتماع نتنياهو وسموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار وبلورة توافقات، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميًا.

وأكدت أنه لن يطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأولى من صفقة التبادل سيطلق سراح نحو 1000 أسير فلسطينى.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 3 محتجزين في اليوم الـ28 وثلاثة في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.