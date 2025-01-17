- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن تأثيرات خطيرة للمخدرات على مراكز المخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 17 يناير 2025 04:00 ص
نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي إنفوجراف يحذر من خطورة تعاطى المخدرات، مشيرًا إلى أنها ذات تأثير عقلي ونفسي، وعند تعاطيها للمرة الأولى تسبب تغيير كبير في وظائف مراكز كثيرة في المخ مثل
. مراكز التمييز
. مراكز المتعة والمكافئة
. المراكز المسؤولة عن التحفيز والعاطفة
. المراكز المسؤولة عن التصرفات والسلوكيات
إنفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز