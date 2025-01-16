أخبار مصر

مكتشفة فيروس HMPV: المتحور الجديد لا يختلف عن "فيروسات البرد"

0 نشر
0 تبليغ

مكتشفة فيروس HMPV: المتحور الجديد لا يختلف عن "فيروسات البرد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشفة فيروس HMPV: المتحور الجديد لا يختلف عن "فيروسات البرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الإعلامي أسامة كمال مقدمة برنامج "مساء dmc" لقاءً متلفزًا مع مكتشفة فيروس HMPV الدكتورة bernadette van den hoogen، وقالت إنها اكتشفت الفيروس في عام 2001 عندما كان يتم معالجة بعض الأطفال المصابون في الرئة، إلا أن التشخيص لم يكن التهاب رئوي بل فيروس حقيقي.

أضافت مكتشفة الفيروس: "اكتشفنا الفيروس قبل 20 عاما وقبل فيروس وهذا أمر عادي، واكشفنا أن هناك بعض الاجسام المضادة به، والفيروس رغم أنه يعتبر منفصل لكنه لا يختلف عن أي فيروسات أخرى في الإصابة بنزلات البرد في كل شتاء، وهناك نوع آخر من فيروس HMPV يؤثر على الصغار والكبار".

وتابعت: "قبل جائحة كورونا لم يكن هناك تشخيص بالمرض، لكن كوفيد كان يركز عليه أكثر، والآن اكتشفنا الفيروس بشكل أكبر لأن كل الأنظمة المناعية توقفت أمامه، لكن لم يتحور HMPV عن بداية اكتشافه في 2001".

وأردفت: "لا أتوقع أن يسبب المتحور الجديد أمراض كبيرة، وأقول إن الفيروس ليس ضارًا للأصحاء والصغار ربما يحتاجون إلى المستشفى حال الإصابة به، لكن ليس كل الأطفال بل مجرد 10%: 15% منهم".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا