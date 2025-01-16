شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشفة فيروس HMPV: المتحور الجديد لا يختلف عن "فيروسات البرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الإعلامي أسامة كمال مقدمة برنامج "مساء dmc" لقاءً متلفزًا مع مكتشفة فيروس HMPV الدكتورة bernadette van den hoogen، وقالت إنها اكتشفت الفيروس في عام 2001 عندما كان يتم معالجة بعض الأطفال المصابون في الرئة، إلا أن التشخيص لم يكن التهاب رئوي بل فيروس حقيقي.

أضافت مكتشفة الفيروس: "اكتشفنا الفيروس قبل 20 عاما وقبل فيروس كورونا وهذا أمر عادي، واكشفنا أن هناك بعض الاجسام المضادة به، والفيروس رغم أنه يعتبر منفصل لكنه لا يختلف عن أي فيروسات أخرى في الإصابة بنزلات البرد في كل شتاء، وهناك نوع آخر من فيروس HMPV يؤثر على الصغار والكبار".

وتابعت: "قبل جائحة كورونا لم يكن هناك تشخيص بالمرض، لكن كوفيد كان يركز عليه أكثر، والآن اكتشفنا الفيروس بشكل أكبر لأن كل الأنظمة المناعية توقفت أمامه، لكن لم يتحور HMPV عن بداية اكتشافه في 2001".

وأردفت: "لا أتوقع أن يسبب المتحور الجديد أمراض كبيرة، وأقول إن الفيروس ليس ضارًا للأصحاء والصغار ربما يحتاجون إلى المستشفى حال الإصابة به، لكن ليس كل الأطفال بل مجرد 10%: 15% منهم".