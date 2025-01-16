شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: اجتماع حكومة نتنياهو للتصديق على اتفاق غزة قد يؤجل لمساء السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر و الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الاتفاق قد يؤجل لمساء السبت.

وأكدت الصحيفة أن تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ يوم الأحد بل الاثنين.

وأكد موقع واللا العبرى أن نتنياهو يجرى اتصالات مع وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن جفير بعد أنباء عن اعتزامه الاستقالة.