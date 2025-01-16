شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 300 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له ، إنه كما تعلمون، انتهى عام 2024 بالنسبة لي بالهروب بأعجوبة في اليمن، عندما هاجمت إسرائيل مطار صنعاء بينما كنت هناك أنتظر رحلتي إلى الوطن، مضيفا ، مازلت أعاني من طنين في أذني اليسرى، وقد أخبرني طبيبي أنه قد يستمر لعدة أشهر، ولكنني آمل أن يختفي قريبًا.

وأضاف، لقد كنت محظوظا، لكن رنين الصوت في أذني هو تذكير دائم بالتهديد الذي يعيش معه الكثير من الناس كل يوم في الصراعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من زملائي في منظمة الصحة العالمية، وزملائي في الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني على نطاق واسع.

وقال، إن الإعلان أمس عن توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو أفضل الأخبار التي كنا نأمل في سماعها في بداية العام الجديد، مضيفا ، إننا نرحب بهذه الأخبار بقدر كبير من الارتياح، ولكننا نشعر بالحزن أيضاً لأنها جاءت متأخرة للغاية بالنسبة لأولئك الذين لقوا حتفهم في الصراع، وبحذر نظراً لأننا شهدنا أقولاً كاذبة من قبل، ولم يتم تأكيد الاتفاق بعد.

ورغم أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا يوم الأحد، فإذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار، فينبغي أن يبدأ تنفيذه على الفور.

ونحن نحث مجلس الوزراء الإسرائيلي على الموافقة على الاتفاق، وجميع الأطراف على احترامه وتنفيذه، ونحن نأمل مخلصين أن يشكل هذا الاتفاق نهاية للفصل الأكثر ظلمة في تاريخ العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد، تظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتلبية الاحتياجات الصحية الحادة لشعب غزة الآن وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ودعم إعادة بناء النظام الصحي في غزة، إن هذا المشروع سوف يكون ضخماً للغاية، إذ إن أقل من نصف مستشفيات غزة تعمل الآن، ولكن كما قلت منذ بداية الصراع، فإن أفضل دواء هو السلام، لذا فلنبدأ عملية الشفاء ــ ليس فقط بالنسبة لقطاع غزة، بل وأيضاً بالنسبة لإسرائيل، فالسلام يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف، لا يسعنا إلا أن نأمل ألا يكون هذا الاتفاق هو الاتفاق الوحيد هذا العام، وأن نرى أيضا نهاية للحروب وانعدام الأمن في أوكرانيا والسودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وأماكن أخرى.

وفي السودان، أدت الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين والنزوح الكارثي إلى خروج 70% من المرافق الصحية عن الخدمة، وفي أوكرانيا، تسببت أكثر من 2000 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية على مدى ما يقرب من 3 سنوات من الحرب في أضرار جسيمة وتآكل الأمل, وفي كلا البلدين، تبذل منظمة الصحة العالمية كل ما في وسعها لدعم النظام الصحي لتلبية الاحتياجات الهائلة، ولا تشكل الصراعات حالات الطوارئ الوحيدة التي تستجيب لها منظمة الصحة العالمية.

وقال، إنه في العام الماضي، استجبنا لـ 51 حالة طوارئ في 89 دولة: صراعات، وتفشي الأمراض، وكوارث مرتبطة بالمناخ، وأكثر من ذلك، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 300 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في عام 2025، أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم ندائها السنوي للطوارئ الصحية، مطالبة بتوفير 1.5 مليار دولار أمريكي لدعم عملنا في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ التي نعرفها، والاستجابة السريعة للأزمات الجديدة.

ونحن نتقدم بالشكر إلى العديد من المانحين الذين دعموا عمل منظمة الصحة العالمية بسخاء في الماضي مرة أخرى، يعتمد الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم علينا - ويعتمدون عليكم - من أجل الصحة والأمل.

وفي يوم الجمعة الماضي، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن حالات مشتبه بها للإصابة بمرض فيروس ماربورج في جمهورية تنزانيا المتحدة، حتى الآن، تم الإبلاغ عن 9 حالات، بما في ذلك 8 وفيات، في منطقتين من منطقة كاجيرا الشمالية الغربية.

وتعد المنطقة موطنًا لحيوانات معروفة بأنها مستودعات للفيروس، بما في ذلك خفافيش الفاكهة، وكان هناك تفشي لفيروس ماربورج في نفس المنطقة في مارس 2023، وتم نشر فرق الاستجابة السريعة الوطنية، وتم إنشاء مختبر متنقل في منطقة كاجيرا، وتم إنشاء وحدات العلاج.

وقال، تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم للحكومة، وقد عرضنا تقديم أي دعم إضافي قد تحتاجه، ونحن نشجع الحكومة على إرسال العينات التي جمعتها إلى مختبرات مرجعية دولية، وجمع عينات إضافية، وفقا للإجراءات المعتادة، وتصنف منظمة الصحة العالمية المخاطر على أنها مرتفعة على المستويين الوطني والإقليمي، ومنخفضة على المستوى العالمي.

لقد أصدرنا نصائح لمنع المزيد من انتقال فيروس ماربورج، وتوفير الرعاية للمصابين، والسيطرة على تفشي المرض، ونوصي بتعزيز المراقبة عند نقاط الدخول ذات الصلة وفي المناطق الحدودية في جمهورية تنزانيا المتحدة، وبأن تعمل البلدان المجاورة على تعزيز استعدادها للكشف عن الحالات وعزلها وعلاجها.

وفي الوقت الحالي، تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على السفر والتجارة.

وأضاف، الآن إلى الانتشار العالمي لفيروس أنفلونزا الطيور H5، وفي العام الماضي، تم الإبلاغ عن 66 حالة إصابة بفيروس H5 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 حالات في كمبوديا، وحالتين في فيتنام، وحالة واحدة في كل من أستراليا وكندا والصين، و هذا هو أعلى عدد من الحالات البشرية المبلغ عنها منذ عام 2015.

وأوضح، إنه حتى الآن هذا العام، تم الإبلاغ عن حالتين بما في ذلك حالة وفاة واحدة في الولايات المتحدة، وحالة وفاة واحدة في كمبوديا، ترتبط معظم هذه الحالات بالأبقار الحلوب أو الدواجن المصابة، ويشكل فيروس H5N1 مصدر قلق خاص لأنه منذ الإبلاغ عن أول حالات الإصابة البشرية به في عام 2003، قتل هذا الفيروس ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصابهم، ولحسن الحظ، لم يكتسب فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 بعد القدرة على الانتقال بسهولة بين البشر، ولكن هذا قد يكون مجرد مسألة وقت، إن كل انتقال من حيوان إلى آخر، أو إلى الإنسان، هو فرصة للفيروس للتحور، أو للاختلاط بفيروسات الإنفلونزا الأخرى، ومن ثم، فمن الضروري عدم السماح للفيروس بالانتشار دون رادع بين الحيوانات.

وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في إطار نهج الصحة الواحدة لإدارة التهديد الذي يشكله فيروس H5 على مستوى العالم.

ندعو جميع البلدان إلى تعزيز الأمن البيولوجي في المزارع، والاختبار والمراقبة، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في المزارع الذين قد يكونون معرضين للخطر، ونحن ندعو أيضاً جميع البلدان التي تفشى فيها فيروس أنفلونزا الطيور H5 بين الحيوانات إلى مشاركة العينات الفيروسية والتسلسلات مع نظام منظمة الصحة العالمية العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها (GISRS).

وأخيرًا، هذا الشهر، تقوم العديد من بلدان العالم برفع مستوى الوعي حول سرطان عنق الرحم، حيث يعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء على مستوى العالم، حيث يُقدر عدد حالات الإصابة به بنحو 660 ألف حالة، ويتسبب في وفاة 350 ألف حالة سنوياً، ورغم ذلك، يعد سرطان عنق الرحم أحد أنواع السرطان القليلة التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا تم اكتشافها مبكرا، وتحدث معظم الحالات والوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى اللقاحات والفحص والعلاج، و في 17 نوفمبر 2020، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة عالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم، ومنذ ذلك الحين، قدمت العشرات من البلدان لقاحات للوقاية من المرض، كما تقوم العديد منها أيضًا بطرح تشخيصات الجيل التالي، إن القضاء على سرطان عنق الرحم أصبح في متناول اليد، إذا تمكنا من توفير اللقاحات والاختبارات والعلاجات لجميع الفتيات والنساء.

وأشار إلي أن الوقاية من سرطان عنق الرحم هو أحد أبعاد عمل منظمة الصحة العالمية لتعزيز وتوفير وحماية صحة الأم، والذي اخترناه موضوعًا ليوم الصحة العالمي هذا العام.