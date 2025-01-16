شكرا لقرائتكم خبر عن "بيزنس أفريكا": مصر تتصدر قائمة أكبر 10 دول إفريقية فى الاستثمارات الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منصة ( بيزنس أفريكا)، أن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول إفريقية من حيث الاستثمارات فى المشاريع الفندقية، بدعم ارتفاع حركة السياحة.



وأشارت المنصة فى تقرير لها، اليوم/الخميس/، إلى أن قطاع الفنادق فى مصر تلقى استثمارات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسط خطط حكومية لزيادة عدد الغرف بالتزامن مع نمو الحركة السياحية الوافدة.



ولفتت إلى وجود مشاريع متميزة لفنادق قيد التطوير فى أفريقيا فى مراحل مختلفة، بما فى ذلك التخطيط أو البناء أو ما قبل الافتتاح.. مؤكدة أن قطاع الفنادق فى إفريقيا تطور بشكل كبير على مر السنين، مما وضع القارة كواحدة من أبرز المناطق على مستوى العالم من حيث نمو الفنادق.



وأوضحت أنه من بين الدول التى ضمتها القائمة أيضا نيجيريا والمغرب وتونس وكينيا والجزائر وغانا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والرأس الأخضر.. مشيرة إلى أن سلاسل الفنادق الكبرى وقعت إتفاقيات فى 41 دولة إفريقية.