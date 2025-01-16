شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان ضيفة أولى حلقات بودكاست "القومى للمرأة" والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان "معايير النجاح"، أطلق المجلس القومى للمرأة، أولى حلقات البودكاست الذى يطلقه من داخل استوديو المجلس تحت عنوان "الكلام على ايه" .

واستضافت أولى حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة، نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تناولت الحديث عن معايير النجاح في الحياة العملية والأسرية، وأرست خلالها مجموعة من الرسائل الهامة لتحقيق النجاح فى الحياة الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة والحياة الزوجية واستشهدت بتجارب من حياتها العملية والشخصية.

حيث أكدت نهاد أبو القمصان فى رسائلها من خلال البودكاست، على أن" الحياة من غير خناقات "ماسخة" وسخيفة، وأن الجواز مش تحدي ولا إنجاز.. الجواز ونس ودفا للقلب.. وشراكة في العمر والحياة".

وتابعت: "النجاح الحقيقي اللي يحسسك بالسعادة والأمان والتميز"، مؤكدة أن مفتاح النجاح الأول لأى علاقة إن الطرفين مايهينوش بعض.

وفى حديثها عن معيار النجاح قالت "أبو القمصان": "النجاح معيار واسع ونسبى ومبنى على رؤية الشخص لنفسه وفكرة النجاح بشكل عام إنك تعملى حاجه مبسوطة بيها وسعيدة وتشعرى فيها بالانجاز.. مثلا لما بعمل أكله حلوة أو احقق إنجاز فى قضية معينة"، وتابعت فى رسالتها لأى سيدة : اعملى اللى يحققلك السعادة والإنجاز ويحسسك إنك متميزة.

وعن الزواج وشريك الحياة، وقالت: "الجواز للست والراجل مرحلة فى الحياة لا يمكن اعتبارها كونها إنجاز ولكنها مرحلة من مراحل الحياة.. الجواز من المراحل المهمة فى الحياة وتطور مهم للرجالة والستات".

وأضافت: "الجواز حاجة ليها علاقة بالونس ودفء القلب ولغة مشتركة بين الاتنين، واستشهدت بتجربة مع أحد أساتذتها: كان حد من أساتذتى الكبار اتجوز بسببى، بعد ما عدى سن الستين قلتله وبعدين مين اللى هيجى يخبط عليك.. قلتله اتجوز عيش حياتك .. النهاردة عنده 82 سنة وبنته فى ثانية ثانوى".

وتابعت: "بستغرب أما بشوف بنات تقول أنا مش محتاجة راجل ولما أشوف رجالة بتقول أنا مستقل بذاتى ومش محتاج ست فى حياتى .. الناس عندها مفاهيم ملغبطة وستات بتقول لنفسها يا إما اشتغل يا ابقى ست بيت".

يذكر أنه فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وحرصًا منه على تطوير أساليب وصوله إلى الجمهور، والوصول الى شريحة كبيرة من متابعي منصات التواصل الاجتماعى وخاصة الشباب، يطلق المجلس القومي للمرأة أول بودكاست يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية بعنوان "الكلام على ايه".

وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له ، ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الاعلامية سارة قناوى ، تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على المراهقين وتحديات العام الأول فى الزواج وغيرها من القضايا العامة التى يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ، وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجلس، وقد أطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست، وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة الى أن استوديو المجلس القومي للمرأة هو استوديو تلفزيونى متخصص فى إنتاج مواد اعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية، وقد شهد إطلاق مواد اعلامية متنوعة خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



