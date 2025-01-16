شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب نوعية الملابس وبرودة الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخذاع بالأجواء الدافئة أحيانا، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من برودة حالة الطقس ليلا حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ، بينما تساعد غياب أشعة الشمس أحيانا خلال ساعات النهار على الإحساس بنسمات الطقس الشتوى.

ويسود اليوم الخميس 16 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.