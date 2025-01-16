شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن شن غارات على 50 هدفا فى عموم قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى أن سلاح الجو أغار على 50 هدفا فى عموم قطاع غزة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,453 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 81 فلسطينيا، وإصابة 188 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية،

وأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن 73 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، قد استشهدوا منذ مساء يوم أمس، وحتى صباح اليوم، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة، تزامنا مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.